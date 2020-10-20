مصر ترحب ببدء إجراءات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحّبت جمهورية مصر العربية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين جمهورية السودان الشقيق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأعربت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، عن خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، وتتطلع إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق.
وأكدت مصر على ثقتها في أن تشكل بداية أفق جديدة نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعًا للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.
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