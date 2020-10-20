السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة 114 حربية والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعتى الفريق أول كمال حسن على ، والدفعة 71 من الكلية البحرية دفعة الفريق فخري أشرف محمد رفعت.

كما شهد الرئيس مراسم الاحتفال بالتخريج الدفعة 87 من الكلية الجوية دفعة الفريق فخري على مصطفى بغدادى والدفعة 57 من الكلية الفنية العسكرية دفعة اللواء فخرى مكلف إبراهيم السيد عبد النبى والدفعة (48) من كلية الدفاع الجوى دفعة اللواء أح أحمد كمال القلعاوى.

كذلك الدفعة الثانية لكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير فخري محمد على فهمى، والتى ضمت العديد من الوافدين من دول ليبيا وفلسطين والكويت واليمن ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والصومال الشقيقة.

بدأت مراسم الإحتفال بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة ، حيث قام بتحية أسر الخريجين التى قابلته بعاصفة من الهتافات الحماسية والتصفيق , تعبيرًا عن فرحتهم بمشاركته أبنائهم حفل التخرج ونيل شرف الإنضمام للقوات المسلحة بكل قيمها وتقاليدها ومسئوليتها تجاه مصر وشعبها العظيم .

وكان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.

وكذا المستشار عدلى منصور والبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين وقدامى مديرى الكليات والمعاهد العسكرية ، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى.

طائرات في سماء العرض

بدأت مراسم الحفل بمرور خمسة طائرات هليكوبتر فى سماء الكلية الحربية يحملون علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إيذانًا ببدء الاحتفال.

العرض الرياضي

تلى ذلك العرض الرياضى والذى بدأ بعرض الدراجات الهوائية وتمرينات الكفاءة البدنية ورياضات الكاراتيه والكونغ فو ورياضة (المواى تاى) وهى رياضة تم إستحداثها بالكلية الحربية ، والذى قدمها أكثر من 1000 مقاتل من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من مختلف السنوات الدراسية.

والتى تعد إحدى صور الأنشطة الأساسية لحياتهم اليومية داخل الكليات والمعاهد العسكرية كما أظهرت مجموعة من طلبة كلية الدفاع الجوى مهاراتهم فى استخدام (المونشاكو).

وكان الطلبة المقاتلين من الكلية الحربية قد تم تأهيلهم بفرقة معلمى الصاعقة وفرقة القفز الأساسية بالمظلات ليكونوا قادرين على تنفيذ مختلف المهام وبأعلى مهارة قتالية .

كما شكل الطلبة بأجسادهم شعار القوات المسلحة إحتفالًا بالذكرى(47) لإنتصارات أكتوبر العظيمة ، وكذا أرقام دفعات الخريجين للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وهم يؤدون التمرينات المختلفة التى عكست مدى ما إكتسبته الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية ، وكانت الكلية الحربية قد حصلت على درع الكفاءة البدنية للكليات والمعاهد العسكرية مما يعكس مدى الإهتمام باللياقة البدنية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام .

الاشتباك والدفاع عن النفس

وإستعرضت عناصر من طلبة الكلية الحربية مهاراتهم البدنية والعضلية فى فنون الإشتباك والدفاع عن النفس‏ والقتال المتلاحم‏ بإستخدام السلاح وبدونه ، ونفذ الطلبة المقاتلون أعمال النزول من الإرتفاعات المختلفة و النزول السريع بإستخدام الأسلحة الصغيرة للإقتحام الرأسى للمبانى والنوافذ ومباغتة العدائيات

كما قام الطلبة بإجتياز الموانع المشتعلة والتى أظهرت مدى الجرأة والإحترافية والكفاءة البدنية العالية التى تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام القتالية ذات الطبيعة الخاصة .

عرض لمعدلات الاداء

وتضمن الإحتفال عرضًا لمعدلات الأداء لنخبة من طلبة القسم النهائى من مختلف التخصصات بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة .

وقام الطلبة من مختلف الأجنحة بالكلية الحربية بتجهيز مركبات القتال وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ، وإعداد وتجهيز الدبابات من طراز M1A1) ) للقتال ، وتجهيز المدافع ذاتية الحركة للعمل مع فتح مراكز الملاحظة ، وإقامة وتشغيل محطات الإستطلاع والإعاقة ، وتحقيق وتأمين السيطرة الإشارية ، وتجهيز العناصر الإدارية والطبية والفنية للعمل ، كما قام طلبة كلية الدفاع الجوي بتجهيز معدات الدفاع الجوى ، وطلبة الكلية البحرية بتجيهز عدد من اللنشات البحرية .

وعقب إنتهاء إستعداد جميع عناصر تشكيل المعركة نفذ الطلاب الإشتباك مع الأهداف المحددة طبقًا لآماد وأسبقيات الإشتباك لجميع الأسلحة ، بإستخدام مختلف المعدات والمركبات والأسلحة الصغيرة وطبقا للمعدلات القياسية ، عكس ما وصل إليه الخريجون من مستوى راق يؤهلهم لقيادة وحداتهم الفرعية الصغرى داخل صفوف القوات المسلحة

وأظهر العرض مدى تكامل منظومة العمل التى تم تدريب الطلبة عليها لإعداد وتجهيز كافة الأسلحة والمعدات فى الزمن المحدد وبأعلى مهارة قتالية ، وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم بدقه وكفاءة عالية .

الموسيقات العسكرية

كما قدمت الموسيقات العسكرية عرضًا فنيًا وموسيقيًا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية التى جسدت ملامح من نضال الشعب المصري من جيل إلى جيل وحملت رسائل الدعوة إلى العمل والعطاء من أجل الوطن ، والتى تفاعل معها أسر الخريجين فى جو حماسى تعبيرًا عن فرحتهم بإنضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة ، كما شكل رجال الموسيقات بأجسادهم لوحات هندسية مختلفة بمهارة عالية لمشاركة الخريجين إحتفالاتهم واختتم عرض الموسيقات بأغنية ( أحلى بلاد الدنيا مصر) .

العرض العسكري

وعلى موسيقات طبول الحرب تقدم طابور العرض العسكرى والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجون من الكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوى والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وكلية الطب بالقوات المسلحة ومجموعة من طلبة كلية الشرطة فى أداء متميز وإنضباط عسكرى راقى يتقدمهم حملة الاعلام

مما أضفى قيمة وطنية لإحتفال مصر والقوات المسلحة بإنضمام نخبة من أبنائها للدفاع عن وطننا الغالى بالتعاون مع جناحى الردع والأمن الذين أمتزجت دمائهم الزكية بثرى مصر المقدس.

سلام الشهيد

وتحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها العظيم عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار.

رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة

وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة الخريجين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية ، حيث صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وقد بلغت نسبة النجاح لمن إنطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائي 100% ، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة إلى الدفعات الجديدة .

مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة

وقام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار تعيين الخريجين ، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم وردد الخريجون يمين الولاء.

قادة في وجدان الأمة

كما تم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان " قادة فى وجدان الأمة " إستعرض ملامــح من بطولات القادة والذين كرمتهم القوات المسلحة بإطلاق أسمائهم على دفعات الخريجين الجدد .

مدير الكلية الحربية

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد خلالها على الدعم الهائل والمستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للكليات والمعاهد العسكرية ، وذلك للإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل القوات المسلحة لإعداد أجيال تتحلى بعقيدة التحدى وعزيمة الأبطال كما وجه التهنئة لأسر الخريجين الجدد لما قدموه من مقاتلين أشداء يتباهى بهم شعب مصر العظيم ، كما أوصى الخريجين بأن يكونوا قدوة فى الإنضباط والتفانى فى أداء مهامهم.

هدية تذكارية للرئيس

وقام أوائل الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة بإهداء القائد الأعلى للقوات المسلحة درع الكليات والمعاهد العسكرية بهذه المناسبة ، كما قام عدد من أوائل الجامعات المصرية بإهداء الرئيس درع الجامعات مؤكدين أنهم يصطفون فى خندق واحد مع أقرانهم من رجال القوات المسلحة فى مشهد وطنى مشرق يجسد قيمة ومكانة مصر المستقبل .