" الأسقفية" تستضيف اللقاء الدوري للجنة الرعاية التابع لمجلس كنائس مصر

استضافت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية اللقاء الدوري للجنة الرعاية المنبثق من بمجلس كنائس مصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك، حيث تجتمع اللجنة مرة كل شهر في ضيافة كنيسة مختلفة لمناقشة أعمال اللجنة.

وعرض القس بطرس فؤاد رئيس لجنة الكهنة والرعاة الحالي رؤية لجنة الرعاية على دكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بيانًا بنشاط اللجنة منذ تأسيسها.

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كما استعرض رؤية اللجنة حول كيفية تعميق التواصل الروحي والفكري والاجتماعي بين الكهنة والقسوس في الكنائس الخمسة الأعضاء في مجلس كنائس مصر، وكذلك تضمنت الجلسة مناقشة قضايا مثل كيفية تطوير الخدمة في الكنائس المحلية و عقد مؤتمر سنوى كبير يناقش موضوعات بعينها بالإضافة إلى إقامة أنشطة ترفيهية كما ناقشت اللجنة إنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي للجنة الرعاية.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.