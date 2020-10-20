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عقد المؤتمر، الذى امتدت دعوته هذا العام لتشمل كهنة الإيبارشية وأمناء خدمتها وخدامها، بحضور الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية و157 مشاركًا، وحمل عنوان "التحديات العصرية للخدمة".
ودارت الكلمات بالمؤتمر حول تأثيرات وعواقب الاعتداءات الجنسية على الأصعدة النفسية والروحية والاجتماعية والقانونية، ودور البيت والكنيسة فى مناهضتها والحماية منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر زووم.. مجالس كنائس إيبارشية بنسلڤانيا تعقد مؤتمرها الـ13 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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