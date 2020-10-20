عبر زووم.. مجالس كنائس إيبارشية بنسلڤانيا تعقد مؤتمرها الـ13

عقد المؤتمر، الذى امتدت دعوته هذا العام لتشمل كهنة الإيبارشية وأمناء خدمتها وخدامها، بحضور الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية و157 مشاركًا، وحمل عنوان "التحديات العصرية للخدمة".



ودارت الكلمات بالمؤتمر حول تأثيرات وعواقب الاعتداءات الجنسية على الأصعدة النفسية والروحية والاجتماعية والقانونية، ودور البيت والكنيسة فى مناهضتها والحماية منها.