النائبة إيرينى ثابت.. صوت مصر فى الخارج

مشوار النائبة إيرينى ثابت

وتشغل النائبة إيرينى عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، لكونها مدرس بكلية الألسن أدب إنجليزى، ولها عدد من الكتابات منها مقالات فى عدد من المواقع على رأسها موقع "دوت الخليج"، فهى كاتبة فى المجال الإنسانى والثقافى، وكذلك متغيرات العالم وأثرها على مصر، والأدب والتحليل النقدى.

ذاع سيط النائبة إيرينى فى النشاط الخارجى بتمثيل مصر عبر مؤسساتها فى عدد من المحافل والأنشطة بعدة دول منها أمريكا، حيث سبق ومثلت الكنيسة القبطية فى مؤتمرات دولية.

دفاعها عن الدولة المصرية

وكانت ضمن وفد مؤسسات أهلية ذهب لأمريكا فى أعقاب ثورة 30 يونيو لتوضيح صورة الثورة المصرية، التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تشويهها، وذلك فى زيارة لمقر الكونجرس والبيت الأبيض.

ويذكر أنها شاركت فى مؤتمر صناعة السلام التابع لجامعة الدول العربية.

وتولى ثابت اهتماما بعدد من القضايا التى تتمحور حول الشباب وقضاياهم، وكذلك تنمية الوعى، وتضع على رأس أولوياتها أيضا الأخلاقيات العامة وكيفية وضع تشريعات تعمل على تنمية الأخلاق، مع تفعيل دور الدولة على أرض الواقع.