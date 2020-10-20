الأمانة العامة لدور الإفتاء بالعالم تصدر العدد التاسع عشر من نشرة جسور

صدر العدد التاسع عشر من نشرة "جسور" الناطقة بلسان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع احتفالات العالم الإسلامى بالمولد النبوى الشريف.





وحرصت النشرة، بمناسبة هذه الذكرى، على الوفاء قدر المستطاع بهذه المناسبة الكريمة من خلال الغوص فى تفاصيل سيرة وميلاد نبى الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم والدروس المستفادة منها، فضلًا عن تناول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى ومشروعيتها.

كما يبين العدد كيف أن الاحتفال بِمولدِ النَّبى مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ كونه تعبيرًا عن الفرح والحب للرسول الكريم الذى هو أصل من أصول الإيمان.

ويتناول العدد التاسع عشر من "جسور" جولة إخبارية معمقة فى باب "عالم الإفتاء"، حيث تطرق إلى مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية فى العالم، وباب "المؤشر العالمى للفتوى" 10 نتائج حول فتاوى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وهل ستغيِّر جائحة فيروس كورونا أحكام فتاوى المولد النبوى أم لا.

وفى باب "رؤى إفتائية"، يتناول العدد 4 معالم توضح الهدى النبوى فى الفتوى وهو الجزء الأول من مقال مكون من جزأين، وفى باب "فتوى أسهمت فى حل مشكلة" توضيحًا مهمًّا حول مشروعية مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، أما فى باب مراجع إفتائية فيتناول فريق التحرير عرضًا لكتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضى عياض المراكشى، كما تناول العدد فى باب تطوير المؤسسات الإفتائية تطبيق إدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية (5 - 6) .. مرحلة التنفيذ.

وتحت عنوان مشاهد من احتفال علماء الأمصار قديمًا بالمولد الشريف، تقرءون مقالًا لـ " هانى ضوة" نائب المستشار الإعلامى لمفتى مصر.

وفى ختام العدد، كتب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى مصر، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مقالًا مهمًّا يبحث فيه "الفكر الصدامى والانعزالى عند المتطرفين"، ومقالًا بالإنجليزية يجيب فيه عن "هل قتل الناس بوحشية جزء من التعاليم الإسلامية"، وأتاحت تحمل العدد كاملا من هنا.