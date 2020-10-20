القباج : إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات يؤكد حرص الدولة على دعمهم

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان، اليوم الثللاثاء، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كبار السن وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، تم الاتفاق بين وزارتى التضامن الاجتماعى، والنقل، على توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عاماً مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عاماً.
وأوضحت نيفين القباج، أن دخول القرار حيز التنفيذ يؤكد حرص الدولة على دعم كبار السن وشمولهم فى برنامج الحماية الاجتماعية، مشددة على أن الوزارة أعدت مشروع قانون لكبار السن "المسنين"، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب، حيث سيتضمن القانون إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن فى المعاشات، ودور الرعاية، والخدمات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أنواع الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، مقدمة التهانى لكبار السن على تطبيق قرار وسائل النقل العامة.
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