بعثة الوداد تصل مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. صور

وصلت مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم ، بعثة فريق الوداد المغربى، قادمة من الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، بعد أن تغلب الأهلى على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت الماضى.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن البعثة وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من العاصمة المغربية كازبلانكا، وتم استقبالها من قبل فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي فور وصولها إلى مبنى الركاب رقم 2 المعروف بالمطار الجديد، فيما حرصت سلطات أمن المطار على تسهيل إجراءات وصولهم.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد على الوداد في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب محمد الخامس يوم السبت الماضي، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة.

ويُجهز الجهاز الطبي بالأهلي الثلاثي المصاب محمد مجدي قفشة ومروان محسن ومحمود عبد المنعم كهربا لمواجهة الوداد، بعد أن أجرى قفشة أشعة على الضلوع إلى جانب أشعة ثانية على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها، كما أشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي، فيما يخضع كهربا اليوم لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية.