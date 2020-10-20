وصل مع الوداد.. أول صور لـ فرجاني ساسي في مطار القاهرة بعد شفائه من كورونا

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الثلاثاء، فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمًا من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول فرجاني ساسي من خلال مبنى الركاب 2 بالمطار بعد وصوله على متن الطائرة الخاصة القادم عليها بعثة فريق الوداد المغربي، التي تستعد لملاقاة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، على أرض استاد القاهرة، بعد أن تغلب الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي. وبحسب وكيل أعمال "ساسي"، فإن لاعب فريق الزمالك خضع أمس الأول الأحد، لمسحة فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، والتي أعقبها مسحة جديدة صباح اليوم الثلاثاء، وتلقى نتيجة سلبية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت، استعدادًا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

واستقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية، فور وصوله القاهرة، للاطمئنان عليه بعدما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.