أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة حريصة علي تقديم كافة أشكال الدعم لكبار السن والأسر الأولي بالرعاية ، مشيرة إلي أنه تم تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كبار السن وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل علي توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عامًا مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلًا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عامًا.
وأوضحت نيفين القباج أن دخول القرار حيز التنفيذ يؤكد حرص الدولة علي دعم كبار السن وشمولهم في برنامج الحماية الاجتماعية ، مشددة علي أن الوزارة أعدت مشروع قانون لكبار السن " المسنين "، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب، حيث سيتضمن القانون إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم لكبار السن والأسر الأولي بالرعاية، مقدمة التهاني لكبار السن علي تطبيق قرار وسائل النقل العامة.
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محمد يوسف
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