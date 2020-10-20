مصر للطيران: تشغيل 41 رحلة جوية اليوم لنقل 4800 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الثلاثاء، 41 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4800 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وتشغل مصر للطيران، رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، اربيل، بيروت، تونس، البحرين، انجولا، بغداد، اكرا، لاجوس، موسكو، عمان، المدينة المنورة، واشنطن، هانزو، جدة ، دبي، الدمام، الرياض و 6 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر و أسوان و رحلة واحدة شحن جوى.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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