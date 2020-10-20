مسئول قبرصي: الاستفزازات التركية حاضرة بقوة على طاولة مفاوضات زعماء مصر وقبرص واليونان غدا

قال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، بانايوتيس سينتوناس اليوم الثلاثاء إن التنسيق وتعميق التعاون وتشكيل مواقف مشتركة بين قبرص واليونان ومصر يبعث برسائل في كل اتجاه حول تصميم الدول الثلاث على العمل معًا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح سينتوناس في معرض حديثه عن القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان ومصر المقرر عقدها يوم غد الأربعاء في نيقوسيا بمشاركة رئيسي قبرص ومصر ورئيس وزراء اليونان، أن القمة تكتسب أهمية خاصة لأنها تقام في فترة تصرفات واستفزازات تركية تؤثر على الدول الثلاث وعلى الأمن الاقليمي الأوسع.

وأضاف سينتوناس أنه سيكون على جدول أعمال القمة مناقشة استمرار ممارسة العداء التركي فيما يتعلق بالاستكشافات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وقرار فتح الشريط الساحلي لفاماغوستا في انتهاك صريح لقرارات الأمم المتحدة.

وقال سينتوناس إن القضية القبرصية ستفرض نفسها ضمن المواضيع الأساسية، حيث سيطلع رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس ضيفاه على آخر التطورات واستعداده وتصميمه على الاستجابة الفورية لمبادرة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية.

ومن القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال نتائج وتقدم الآلية الثلاثية في المجالات القائمة والجديدة ومنها الطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية مثل الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط وجائحة كورونا.

كما سيتم تبني إعلان مشترك يعبر عن وجهات نظر قبرص واليونان ومصر.