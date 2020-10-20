الطيران ترفع حالة الطوارئ بالمطارات المصرية استعدادا لمواجهة الطقس السيئ

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها و رئيس سلطة الطيران المدنى ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ومساعدي وزير الطيران لمناقشة الإستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية فى ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض البلاد خلال الأيام المقبلة لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية مصحوبة بسقوط الأمطار.

واستعرض الإجتماع الخطط والإستعدادات الخاصة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والإستعدادات داخل المطارات المصرية وفقًا لنماذج المحاكاه والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقًا لخطة الحكومة المصرية.

وشدد وزير الطيران على ضروة رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران و متابعة الموقف أول بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان إنسيابية الحركة داخل المطارات.

وأكد منار أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لإتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.