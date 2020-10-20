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موجز السوشيال ميديا.. ولي عهد أبو ظبي ينعى إبراهيم العابد .. أحمد عادل عبد المنعم يحتفل بمولوده الثاني

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نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

#السيسي يتصدر تويتر بعد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية : حافظوا على بلدكم
ولي عهد أبو ظبي ينعى إبراهيم العابد: أحد أبرز قيادات وأعمدة الإعلام في الدولة
مع الصديقين والشهداء.. ضاحي خلفان ينعى إبراهيم العابد بكلمات مؤثرة
#ادعم_اذاعه_القران_الكريم يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم بارك لنا فيها
منة فضالي تنشر صورا من كواليس مسلسلها الجديد
زي القمر.. بدرية طلبة تفاجئ متابعها في أحدث ظهور لها
أحمد عادل عبد المنعم يحتفل بمولوده الثاني
بفستان أزرق أنيق.. أحدث ظهور لأسما شريف منير
ريم مصطفى تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد
بصورة لوالدتها .. ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها
بفيديو جديد من نيويورك.. شاهد أحدث ظهور لـ تركي آل الشيخ عبر إنستجرام
إبراهيم سعيد: افعل ما يجعلك سعيدا.. وابق مع من يجعلك مبتسما
من أسوان.. تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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