السيسى يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تطوير العلاقات المشتركة

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التى تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنا التعاون الاقتصادى المتبادل، والنماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر، ومؤكدا التطلع لتطوير العلاقات التجارية فى ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى كل أرجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خصوصا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أشاد الرئيس الكورى بتميز العلاقات التى تجمع بلاده مع مصر، معربا عن التقدير الكبير الذى يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خصوصا الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى وحراك تنموى شامل مما يفتح آفاقا جديدة متعددة للتعاون الاستثمارى بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلا عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤلين من البلدين وترفيع مستوى آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية فى البلدين لتعزيز الجهود فى مكافحة فيروس كورونا.