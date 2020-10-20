نبى الرحمة .. ننشر نص خطبة الجمعة القادمة

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الوزارة عن ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويمكنكم الاطلاع على نص الخطبة من خلال الضغط هنا.