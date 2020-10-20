العليا لحقوق الإنسان: مشروع النظر عن بعد يعزز حقوق المحبوسين احتياطيا

وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة غير المسبوقة فى تاريخ منظومة العدالة المصرية، تتيح للقاضى الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر فى أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، تشمل الربط بين محكمة القاهرة الجديدة، وكل من سجن طرة العمومى وسجنى 15 مايو والنهضة المركزيين، مع استمرار العمل لتعميم هذا المشروع بجميع المحاكم والسجون فى كافة أنحاء البلاد، إنفاذًا للمادة 55 من الدستور، الذى يلزم الدولة بمعاملة كل من يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته.
كما أكدت اللجنة العليا أن العمل على توفير وسيلة اتصال فعّالة ومؤمنة، تتيح لمقيد الحرية التواصل مع محاميه وقاضيه فى نفس الوقت، وتمكينه من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر فى أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق مزيد من الحماية للحقوق الدستورية لمقيدى الحرية المحبوسين احتياطيا.
وأوضحت اللجنة العليا أن الحماية الدستورية المكفولة لهم تشمل أيضاً حقهم فى: الاستعانة بمحام، المعاملة التى تحفظ عليهم كرامتهم، التظلم من تقييد حريتهم أمام القضاء، فضلاً عن حقهم فى السلامة الجسدية والصحة، خصوصا لذوى الإعاقة منهم أو من يشكل نقلهم الى المحكمة تهديداً لصحتهم "المادة 54 من الدستور".
من ناحية أخرى، أكدت اللجنة العليا أن بدء تطبيق مشروع النظر عن بعد فى أوامر الحبس الاحتياطى، يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على الاستفادة بالتطور التكنولوجى، من أجل دعم منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريًا وقانونيًا.
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