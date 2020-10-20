وزيرة الهجرة: الرد على استفسار 170 مصريا بالسعودية واجهوا معوقات خلال طباعتهم...

تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سير عمل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في اليوم الثاني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، قد استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني عددا من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التأكد من أنهم مسجلين ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفين لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط في معوقات تقنية تتعلق بسرعة الانترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote وتمكنوا من الحصول على بطاقات الاقتراع.

كما ورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة استفسارات من مصريين بالكويت حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرا لإغلاق البريد الحكومي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فقد تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات لتمكين المصريين هناك من أداء الواجب الانتخابي.