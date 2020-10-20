تفاصيل توفير سيارات للشباب لبيع المنتجات بتمويل من جهاز المشروعات وتحيا مصر بشمال سيناء ( صور)

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قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظ شمال سيناء إنه تم تخصيص 9 أماكن على مستوى المحافظة المركز سيارات نقل وتجارة المواد الغذائية الخاصة بالشباب ، فى اطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تحديد أماكن لتمركز سيارات لنقل وتجارة المواد الغذائية المبردة.
وأوضح سكرتير عام شمال سيناء خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الثلاثاء ، أنه جاري تحديد الاطار القانونى لمشروعات الشباب بناء على التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة " جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " وصندوق تحيا مصر لتمويل انشاء شركات صغيرة لنقل وتجارة المواد الغذائية المبردة والمجهزة كثلاجة مملوكة للشباب .
وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه تم اختيار عدد 9 أماكن على مستوى المحافظة لتواجد السيارات بها بعد توزيعها على الشباب من سن 20 الى 45 عاما ، وألا يكون من العاملين فى الحكومة .
واوضح الغندور أنه تم تحديد الاماكن المختارة وهى : الحديقة البحرية وسوق الريسة وسوق ضاحية السلام وعاطف السادات والموقف بعاطف السادات وأمام مسجد أم القرى بالعريش ، منطقة الموقف الجديد وبجوار مجلس المدينة ببئر العبد ، وبجوار حديقة الكوثر بالشيخ زويد .
وأشار السكرتير العام الى أن المشروع يقوم على تشغيل الشباب من خلال فرد أو مجموعة بتمويل سيارات مبردة كثلاجة حمولة 1.5 طنا لكل سيارة ، وستقوم وزارة التموين بامداد الشباب بالسلع المبردة من أسماك ولحوم ودواجن ومنتجات ألبات وغيرها لبيعها بهدف توفير فرص عمل للشباب .
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص نحو 20 سيارة للشباب ، وسيتم توزيعها على الأماكن المختارة بواقع سيارتين لكل منطقة لضمان استمرارية المشروع وانتظام المستفيدين منه فى سداد التزاماتهم .
وأضاف الغندور أنه سيتم توزع السيارات على الشباب المتقدمين وفقا للاشتراطات المحددة .
وسبق و أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء على ضرورة الاستفادة من المشروعات التى تمولها الدولة ، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة .
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