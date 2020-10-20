نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاء انفوجراف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول تطوير النورس الجديدة في بورسعيد. وقال المركز تبنَّت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا. ووصلت مسيرة التطوير والتنمية إلى "النورس الجديدة" بمحافظة بورسعيد؛ حيث عملت الحكومة على تشييد 860 وحدة سكنية لخدمة 3440 مواطنًا بتكلفة تقديرية بلغت 236 مليون جنيه، ويضم المشروع بالإضافة إلى الوحدات السكنية العديدَ من الوحدات الخدمية؛ لخدمة سكان المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد مدينة النورس قبل وبعد التطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.