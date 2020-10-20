وزير التعليم العالي والعلوم الجنوب سوداني يبدي إعجابه بالحضارة المصرية.. صور

زار صباح اليوم الثلاثاء "جابرييل شانجسون" وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له مجمع الأديان بمصر القديمة وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، رافقه خلال الزيارة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.
واستهل وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان جولته بزيارة بقايا حصن بابليون ثم الكنيسة المعلقة، ثم المتحف القبطى، ومعبد بن عذرا، وكنيسة ابى سرجة، وجامع عمرو بن العاص.
وخلال الزيارة أعرب وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان عن إعجابه الشديد بالمنطقة التى تعبر عن حضارة مصر العريقة، كما توجه بالعديد من الاستفسارات عن تفاصيل المعالم الاثرية أثناء الزيارة والتى تنم عن شغفه واهتمامه بالحضارة المصرية وآثارها.
وفى ختام الزيارة أعرب وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان عن شكره وتقديره للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، كما أكد على الجذور العميقة التى تربط بين شعبي مصر وجنوب السودان.
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