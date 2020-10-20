نموذج طلب إعفاء من الضريبة العقارية نظير الاستغلال في الأغراض السكنية

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عمر شويل - جدة نموذج طلب إعفاء من الضريبة العقارية ، الضريبة العقارية 2020 المفروضة على العقارات، أو كما تعرف بالضريبة العقارية، هي ليست بجديدة، وإنما فُرضت في عام 1954م، وعُرفت باسم العوايد آنذاك، ولكن أتى القانون المصري، لإعادة تنظيمها وإخضاعها لأحكامه مرة أخرى، ويمكن للمالك تقديم نموذج طلب إعفاء من الضريبة العقارية ، من خلال تقديم الأوراق المطلوبة للاعفاء من الضريبة العقارية، عقب استيفاء شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وفقًا لما نصت عليه سجلات الضرائب العقارية.

نموذج طلب إعفاء من الضريبة العقارية

من يكلف بسداد الضريبة؛ هو أحد الشخاص الاعتباريين، ممن لديهم أحقية في املاتك العقار، او استثماره والانتفاع به، ولكن المستأجر ليس مكلفًا بأداء تلك الضريبة، ولكنه يتضامن مع مالك العقار، تضامنًا في حد الإيجار المتفق عليه بينهما.

وهناك بعض العقارات التي تفرض عليها الضريبة العقارية، وأخرى غير مفروض عليها الضريبة، والتي يمكن للمالك أن يتقدم من أجلها، بنموذج طلب إعفاء من الضريبة العقارية نظير الاستغلال في الأغراض السكنية، وهي تشبه الضريبة العقارية المطبقة في السعودية أيضًا، حيث تم الإعلان عن دليل ضريبة التصرفات العقارية الشامل من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، والتي تختلف عن الرضيبة العقارية في نسبة الإعفاء.

العقارات الخاضعة للضريبة العقارية

بعض العقارات تخضع للضريبة العقارية 2020، مثل تلك المؤجرة، أو يقيم فيها مالكها، أو تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو غير تامة وليست مشغولة، أو شُغلت بدون إتمام، وهذا يعني خضوع كافة العقارات المبنية على أرض مصر، إلى الضريبة العقارية 2020. هذا وتلحق بالمباني تلك الأراضي الفضاء، مثل الجراجات والمشاتل، سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، ويلحقها التركيبات المستخدمة على الأسطح أو واجهات المباني.

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية

كل العقارات المبنية وتابعة للحكومة، وتستخدم للنفع العام.

كل العقارات المبنية وتابعة للحكومة، ولكنها ملكية خاصة، يتم إخضاعها للضريبة العقارية، عقب بيعها لأفراد.

كل العقارات المخصصة للعبادة.

كل العقارات التي تم نزع ملكيتها، ويتم توجيهها للنفع العام.

كافة أحواش ومباني الجبانات.

كافة المباني التي ما زالت تحت الإنشاء.

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

كافة الأبنية التعليمية. كافة المستشفيات والمراكز الطبية التي لا تستهدف الربح. كافة الأبنية التابعة لجمعيات خيرية. كافة الأبنية المنسوبة للأحزاب السياسية، شرط أن يتم استخدامها لهذا الغرض فقط. كافة الوحدات السكنية، التي تقل قيمتها السنوية عن 24.000 ألف جنيهًا مصريًا، ويقيم فيها المكلف بسداد الضريبة العقارية، برفقة أسرته. كافة الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية، أو أنشطة صناعية أو إدارية أو مهنية، والتي تقل قيمتها السنوية عن 1200 جنيهًا مصريًا، ويخضع ما يتجاوز هذا الرقم للضريبة العقارية 2020. كافة مباني الشباب والرياضة، الخاضعة للقوانين التابعة لها. كافة العقارات التابعة لجهات أجنبية، على أن تخضع تلك لمباني للضريبة العق ارية لمعمول بها في البلد الأجنبي الأصلي، ويجوز لوزير الخارجية أن يعف عن تلك المباني من الضريبة العقارية. كافة المباني والدور، المستخدمة لأغراض اجتماعية، ولا تستهدف الربح. كافة الأندية والمستشفيات والمراكز الطبية، والمجمعات والعيادات التابعة للقوات المسلحة، وينظر في إعفائها من الضريبة لعقارية، من جانب وزير الدفاع بالتعاون مع الجهات المختصة، ولكن في العموم لا تخضع تلك المباني والمنشآت للحصر، وفقًا لمتطلبات الأمن القومي.

حالات رفع الضريبة العقارية

يمكن أن يتم الإعفاء من الضريبة العقارية، وذلك وفقًا لعدد من الحالات وهي: في حالة تهدم أو خراب العقار كليًا أو جزئيًا، بما يمنع المالك من استغلاله بأي شكل. في حالة عدم استغلال الأرض الفضاء. في حالة أن يتحول العقار إلى الحالات المعفاة، وفقًا للقانون بالمادة (18).

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية

بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ( الأصل للإطلاع ) قسيمة سداد أخر قسط مستحق، من جانب المالك حتى تاريخ تقديم الطلب . خطاب من قسم الشرطة للشقق أو الوحدات المفروشة، بعدم الإبلاغ عن نشاط مفروش، وكذلك الحي التابع له العقار . شهادة من الضرائب العامة، بعدم استخدام العقار أو الوحدة السكنية، لأغراض إدارية أو تجارية، أو إلاق نهائي للملف الضريبي. إقرار من الماك للعقار، بأنه لا يمتلك أية وحدات سكنية أخرى. أصل بطاقة المالك وصورة ضوئية منها. نموذج طلب إعفاء من الضريبة العقارية نظير الاستغلال في الأغراض السكنية.

شروط الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية

كافة الوحدات السكنية، التي تقل قيمتها السنوية عن 24.000 ألف جنيهًا مصريًا، ويقيم فيها المكلف بسداد الضريبة العقارية، برفقة أسرته.

كافة الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية، أو أنشطة صناعية أو إدارية أو مهنية، والتي تقل قيمتها السنوية عن 1200 جنيهًا مصريًا، ويخضع ما يتجاوز هذا الرقم للضريبة العقارية 2020.

خطوات تقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية

توجه إلى أقرب مديرية ضرائب عقارية من عنوانك. املأ إقرارًا بعدم امتلاكك لأية وحدات عقارية أخرى. املأ نموذج طلب إعفاء من الضريبة العقارية نظير الاستغلال في الأغراض السكنية.

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