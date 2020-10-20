وزير التعليم: لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس

وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس وتستمر الدراسة بشكل طبيعى". وتابع: "هذا القرار من اختصاص السادة المحافظين حسب الحالة فى كل محافظة على حدة".

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