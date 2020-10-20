النشرة المرورية: كثافات مرورية بصلاح سالم وأعلى كوبرى أكتوبر

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن الإسكندرية شهدت ظهور بعض الأحجام المتفرقة بمحور الكورنيش بطريق الجيش، بدأت من سبورتنج، حتى منطقة شارع سوريا، كما ظهرت أحجام متفرقة من منطقة أبوقير وحتى ميدان كفر عبده.

وذكر أن الأحجام انحسرت فى شارع الجلاء بمحافظة الغربية اتجاه الطريق الزراعى، وفى بورسعيد ظهرت بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول المتجه إلى ميدان المنشية، وأكد أن الحركة المرورية بالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والصعيد مرضية.

وأشار إلى أن الأحجام بمحافظة القليوبية انحسرت فى ميدان المؤسسة وحتى الطريق الدائرى، وفى الجيزة ظهرت بعض الأحجام بمطلع محور صفط اللبن وطالب قائدى السيارات بضرورة سلوك مطلع أحمد عرابى، كما ظهرت بعض الأحجام بمحيط جامعة القاهرة نظرا لخروج الطلاب، وطالب استخدام شارع مراد والسودان وسط انتشار الخدمات المرورية لتصفية أى كثافات.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة لتصفية أى كثافات خصوصا على بعض القطاعات التى تشهد التوسعات بالطريق الدائرى، أبرزها أعلى منطقة الكنيسة والمرج والمتجه إلى المنيب، وبالنسبة لمحافظة القاهرة ظهرت الأحجام مرتفعة فى محور صلاح سالم وطالب بسلوك محور النصر، وارتفاع الكثافة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة الأعطال المتكررة.