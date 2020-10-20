العدل تطلق خدمة إقامة الدعوى المدنية أون لاين فى 6 محاكم ابتدائية

أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، فى 6 محاكم ابتدائية، هى محكمة القاهرة الجديدة وبورسعيد وشمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التقاضى وميكنتها، واتساقا مع سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة.





وتتمثل تلك الخدمة فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم، وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها دون التوجه للمحكمة. وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، لكن تظل عملية التقاضى بحضور الأطراف أمام القاضى فى هذه المرحلة. يذكر أنه سبق إطلاق تلك الخدمة تجريبيا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، فى ضوء التعاون البناء بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ودعت وزارة العدل المحامين، لاستخدام هذه الخدمة الجديدة، كما أعربت عن ترحيبها بمقترحاتهم، تيسيرا عليهم فى اقتضاء حقوق المواطنين، والإسراع فى تحقيق العدالة.

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