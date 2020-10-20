صور.. شباب المصريين الأحرار ببورسعيد يطلقون حملة اعرف مرشحك

ونظّم الشباب جدولاً لتغطية جميع المناطق بأحياء الدائرة واستهدفوا البداية بمنطقة فاصلة وحيوية بين حى الزهور وحى المناخ. واستطاع الشباب تعريف المواطنين بمنطقة التعاونيات وتعاونيات الجيزة والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمناطق المحيطة بهم بالمرشح ورسالته وأهدافه.

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