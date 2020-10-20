صور .. وزيرة الهجرة تتابع سير غرفة عمليات انتخابات النواب للمصريين بالخارج

تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سير عمل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج فى اليوم الثانى، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.





كما تم تلقى كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعى، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثانى والأخير للمرحلة الأولى فى طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

من ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج فى مرحلتها الأولى، قد استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثانى، عددا من الاستفسارات والأسئلة التى عملت الغرفة على الرد عليها وحلها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمين بالسعودية، واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر، لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت إلى أنه تم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التأكد من أنهم مسجلين ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفين لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط فى معوقات تقنية تتعلق بسرعة الانترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر:

https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote.

وأكدت أنهم تمكنوا من خلاله الحصول على بطاقات الاقتراع.

كما ورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة، استفسارات من مصريين بالكويت، حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرا لإغلاق البريد الحكومى نتيجة لتفشى فيروس كورونا، حيث تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات، لتمكين المصريين هناك من أداء الواجب الانتخابى.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك عددًا من الاستفسارات دارت حول كيفية طباعة بطاقتى الاقتراع وإقرار التصويت من الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم طباعة بطاقتى الاقتراع يومى 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومى 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية من خلال الدخول على هذا الرابط المباشر: https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote، الخاص بطباعة بطاقتى الاقتراع وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إدخال الرقم القومى ورقم التسجيل السرى الخاص بالمواطن.

كما نوهت إلى أن هناك استفسار حول إمكانية التصويت فى الانتخابات بدون تسجيل البيانات، فقد تم التأكيد على حتمية تسجيل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى يتمكن المصرى بالخارج من التصويت فى العملية الانتخابية، وقد انتهت فترة التسجيل على الموقع، والتى كان مقرر لها فى الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر الجارى.

وفى سياق متصل، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم خطوات التصويت للمصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب، حتى يتمكن المواطن من التصويت، حيث يجب أن يكون الناخب قد سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg فى الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر الجارى، ثم الاحتفاظ بالرقم السرى الخاص به لكى يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة وتحميل وطباعة بطاقتى الاقتراع، يومى 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومى 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية، والتى تتضمن 13 محافظة هى: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.