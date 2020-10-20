الوطنية للانتخابات تنتهى من طبع بطاقات الاقتراع للتصويت بمجلس النواب

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها النهائية لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتى تجرى على مدار يومى 24 و25 أكتوبر بالداخل.





وانتهت الهيئة من طباعة بطاقات الاقتراع بالعلامة المائية ومحاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين، الخاصة بانتخابات مجلس النواب لتسليمها للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية من المحاكم الابتدائية يومى الخميس والجمعة. وتتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح وصفته الانتخابية ورمزه الانتخابى وشهرته بالنسبة للمرشحين الفردى، بينما تتضمن بطاقات الاقتراع لنظام القائمة، اسم القوائم المتنافسة فى كل دائرة انتخابية. وتحمل بطاقات الاقتراع علامة مائية مع وضع مسلسل لكل بطاقة فى دفاتر محددة، بحيث يصعب التلاعب فيها حرصا على سلامة ونزاهة وشفافية الانتخابات. ويجرى الاقتراع فى الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر. ويجرى الاقتراع فى الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومى 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

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