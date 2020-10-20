فيديو .. متحدث الوزراء: سيتم منح الموظفين إجازة إذا تطورت موجة الطقس السيىء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمراجعة وضع التنبؤات الجوية بخصوص حالة الطقس المتوقع فى مصر خلال الـ5 أيام المقبلة، خصوصًا وأن التنبؤات تقول أن البلاد ستتعرض إلى حالة من الطقس السيىء.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية DMC، أنه تم مخاطبة كل محافظة لتجرى كل استعداداها لمواجهة حالة الطقس.

وأشار إلى أن حالة الطقس ستكون أقل حدة مما شهدته البلاد فى مارس الماضى، ولكنها ستظل موجة من الطقس المختلف، مضيفًا: "لا نعلم كيف ستتطور الموجة".

وأوضح أنه سيتم إعطاء الموظفين إجازة إذا تطور الطقس وأصبح فى حالة سيئة وأوصت هيئة الأرصاد بذلك، مضيفًا: "لا يوجد حتى الآن ما يستدعى الإجازة، خصوصًا وأن ذروة الموجة يوم الجمعة وهو يوم إجازة".

وأكد سعد أن رئيس الوزراء، وجه بتوافر عربات كافية لشفط لمياه، وتنظيف بالوعات الصرف، متابعًا: "لا نشعر بأى قلق حيال الأيام الـ5 المقبلة".