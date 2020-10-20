وزير الطيران: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات لمواجهة الطقس السيئ

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة، للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد.
كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية، وفقا لنماذج المحاكاة والأساليب التدريبية، التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.
وشدد وزير الطيران على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية، وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران، ومتابعة الموقف أولا بأول بالمطارات على مدار الساعة، خلال الفترة القادمة، لضمان انسيابية الحركة داخل المطارات.
وأكد منار أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة فى مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها، وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة، والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.
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