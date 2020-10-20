توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من إمكانات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تدريب وتعليم طلاب "جامعة بنغازي الأهلية".. صور

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع جامعة بنغازي الأهلية بدولة ليبيا الشقيقة بهدف دعم وتدريب طلاب جامعة بنغازي من أجل الحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وفي إطار جهود إدارة العلاقات الدولية وايمانا من الجامعة بضرورة تزويد كل من يطلب العلم في شتى المجالات، بما يسهم فى تنفيذ الترجه العام للجامعة بأن العلم لا حدود له، وبما يؤكد رسالتها التى تستهدف اتاحة العلم للجميع سواء كانوا طلاب أو مؤسسات .

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة ومدير العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور محمد مصطفى نائب رئيس جامعة مصر للدراسات العليا، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عليا عياد اللافي، رئيس قسم الدرسات العليا للتخصصات العلمية بجامعة بنغازي والوفد المرافق لها.

صرح الدكتور محمد حسن العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه نظرا لرغبة جامعة بنغازي الأهلية في الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لطلابها الليبيين وغيرهم، سعت لعقد بروتوكول تعاون مع الجامعة.

وقال الدكتور العزازي، إن الاجتماع تضمن توقيع اتفاقية تعاون تفتح مجالات للعمل المشترك فى مختلف التخصصات العلمية والنظرية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبنغازي الأهلية، وهو يعد استكمالاً للتجارب الناجحة التى تحققها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها من أفضل الجامعات الخاصة المصرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، مسئولة العلاقات الدولية وأمين عام جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، أن جامعة مصر تتميز بتواجد مختلف التخصصات العلمية والدبلومات القصيرة بها، التي يرغب الطلاب في الإلتحاق بها، كما أنه رغبة من جامعة مصر في تقديم خدمة متميزة للطلاب الليبيين، تحرص الجامعة على تقديم مستوى تعليمي متقدم وتساعد الطلاب على الدراسة علمية الفعالة والتي تعمل على تنميق قدراتهم.

وأضافت أن البروتوكول ينص على تقديم برامج البكالوريوس والدراسات العليا في كافة كليات الجامعة والدبلومات القصيرة في كافة التخصصات التي تمتلكها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خاصة في ظل توافر القدرة الفنية على التدريس والتأهيل وتواجد الكوادر المهنية القادرة على تقديم البكالوريس والدراسات العليا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.