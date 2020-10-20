محمد عدوية: تطوير التليفزيون المصري جذب المشاهد مرة أخرى لشاشات ماسبيرو

أشاد النجم محمد عدوية بالتطوير الذى شهده التليفزيون المصرى في الفترة الأخيرة باعتباره العمود الأساسى الذى يهتم بكل ما يخص المواطن المصرى في كل المجالات سواء فنية أو رياضية أو اجتماعية وغيرها، مضيفًا: تطويره جذب المشاهد من جديد إلى الشاشة التي تربى عليها حيث كان في فترة من الفترات رقم واحد، ومبسوط حاليًا بالتطوير الذى شهده وتقديم عدد من البرامج التى تحمل رسائل مهمة للمشاهد.

عدوية بدأ مؤخرًا التحضير لألبومه الجديد، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته بعنوان "سكوت خلاص" في 2018، وقرر عدوية اختيار أغانٍ متنوعة منها الرومانسية والدرامية وغيرها، كما يستعد لتسجيل أغنية تحمل طابع مقسوم بعنوان "عيدى وزيدى"، من كلمات وألحان تيام على، ومن المقرر أن يتم تسجيلها في الأيام المقبلة، من ناحية أخرى أعرب عدوية عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على إعجاب الكثيرين.

وطرح مؤخرًا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار دور الأطباء، وتضحيات جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".