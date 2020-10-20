سفير مصر بالخرطوم: قرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب بداية عهد من التنمية

أشاد سفير مصر بالسودان حسام عيسى، بقرار الإدارة الأمريكية بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحا أن القرار سيكون بداية عهد جديد من الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان.

وعبر السفير المصري، في تصريح صحفي، عن تهنئة مصر الحارة والخالصة لهذا الانتصار الدبلوماسي والاقتصادي، الذي سينعكس بصورة إيجابية واضحة على حياة الأشقاء بالسودان وقدرات هذا الشعب العظيم.

وأوضح أن القرار يأتي انعكاسا لجهود إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، ويعبر أيضا عن تقدير واحترام المجتمع الدولي لشعب السودان وثورته.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أمس، "وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، وبمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وقال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن مبلغ التعويضات تم توفره من مواردنا الذاتية عبر تصدير الذهب.