“أمطار غزيرة وسيول” الحكومة تعلن ذروة موجة الطقس السيء ومدبولي يوجه برفع درجة الإستعداد

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محمد سياف - ابو ظبي - عقد اليوم السيد رئيس الوزراء اجتماعاً عاجلاً بعد تحذيرات الأرصاد من تساقط أمطار غزيرة وسيول بعدد من محافظات مصر، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي عدة توجيهات عاجلة لمواجهة حالة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد على مدار الأيام القادمة وحتى يوم الأحد المقبل.

“أمطار غزيرة وسيول” الحكومة تعلن ذروة موجة الطقس السيء

وكان اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي ورئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وعدد من المسؤولين، واطلع مدبولي على تقارير هيئة الأرصاد ووزارة الري بشأن موجة الطقس السئ، ووجه مدبولي بإرسال تقارير يومية للمحافظات بشأن حالة الطقس التي تعرض لها البلاد، وخاصةً في أيام الذروة وهي يومي الجمعة والسبت بحسب التقارير.

وسوف تشهد أغلب المحافظات أمطار غزيرة وسيول، وتكون رعدية ومتوسطة في أماكن أخرى بحسب التقارير الرسمية لصادرة من الجهات المعنية، ووجه رئيس الوزراء برفع درجة الإستعداد في الأماكن التي ستشهد تساقط الأمطار لعدم حدوث أزمات.

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وكانت الأرصاد الجوية حذرت منذ أيام من هذه الموجة التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر، على أن تكون ذروة هذه الموجة يومي الجمعة والسبت، وأكدت أن السيول تكون على مناطق مثل شمال ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون رعدية وغزيرة ومتوسة على مناطق أخرى، ولمزيد من التفاصيل في بيان رئاسة مجلس الوزراء التالي.