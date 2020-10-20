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وعرض مقدم، رؤية وبرنامجه الانتخابى للجميع، موضحًا أنه يتناول جميع المشكلات والاحتياجات بالمناطق.
وأكد مرشح المصريين الأحرار، أن معالجة المشاكل العامة تأتى من خلال أعمال التشريع والرقابة الحقيقية وهو دور مجلس النواب، فضلا عن الدور الخدمى والاجتماعى.
وأوضح أنه كـ ابن للدائرة يعرف جميع مشكلاتها واحتياجاتها، بفضل عمله السياسى والعام على مدى خمسة عشر عاما، رأى خلالها واكتسب منها خبرات عدة.
وأعلن كبار العائلات دعمهم ومساندة وتأييد رائد مقدم، لخدماته ودوره الفاعل الذى يؤهله ليكون صوتا لهم.
يذكر أن مرشح المصريين الأحرار، زار عددا من المناطق بمنطقة شبرا، والتقى بالأهالى الذين أعلنوا عن دعمهم وتأييدهم له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رائد مقدم يبدأ حملته الانتخابية بلقاء أهالى شبرا وروض الفرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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