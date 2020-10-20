رئيس مصر للطيران : نتائج إيجابية لتفعيل نظام inform لإدارة موارد الشركة

قال المهندس مجدى محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إن تفعيل العمل بنظام إدارة الموارد لشركة "Inform" العالمية المتخصصة فى أنظمة ميكنة المطارات والمطبق فى معظم المطارات الكبرى على مستوى العالم، ساهم فى تحقيق تأثير إيجابى على نشاط الشركة ومعدلات الإيرادات منذ تفعيله فى مطلع عام 2018 وحتى الآن.





ويستهدف البرنامج الألمانى التخطيط الدقيق لموارد الشركة من أفراد ومعدات لمواجهة ذروة التشغيل، وكذلك إصدار تقارير بمعدلات الأداء لسهولة اتخاذ قرارات وأوامر التشغيل بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة والتى جارٍ تطبيقها للتحكم الكامل فى توزيع المهام ومراقبة جميع أنشطة التشغيل داخل المهبط. وتابع :"ينال هذا النظام ثقة عملائنا فى جودة الخدمة الأرضية المقدمة لهم ويكون مطلبا أساسيا لأى عميل جديد يطلب مستوى قياسى من جودة الخدمة ليضاف إلى شركات الطيران التى تقدم مصر للطيران للخدمات الأرضية خدماتها المختلفة فى أكثر من 14 مطار دولى داخل جمهورية مصر العربية". ووصل عدد شركات الطيران الأجنبية التى تقدم مصر للطيران الخدمة الأرضية لها إلى 135 شركة قبل جائحة كورونا. يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران باتباع النظم الحديثة كافة فى تشغيل وإدارة الموارد المختلفة للشركات التابعة لها، وخصوصا فى ظل الخطة الموضوعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا التى تستهدف ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.

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