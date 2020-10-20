عاجل.. مصر تدين قتل 8 عراقيين بمحافظة صلاح الدين 

وعبر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب، وفى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.

كانت شرطة محافظة صلاح الدين، عثرت على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين، ظهر اليوم السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولا، بينما أرسل رئيس الوزراء وفداً أمنياً للمحافظة، وأمر بمحاسبة المسؤولين المقصّرين.

