فيديو.. الكهرباء: فرق الطوارئ جاهزة للتحرك لأى مكان أثناء موجة الطقس السيىء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة حريصة على استقرار التغذية الكهربائية وتقديم كل الدعم والتغذية الأساسية والاحتياطية للمواطنين، خصوصًا فى أوقاف الطقس السيىء.





وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن فرق الطوارئ جاهزة للتحرك لأى مكان به عطل. وناشد المواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية خلال سوء الأحوال الجوية، معلقًا: "محدش يتطوع لإصلاحها، وهناك خط ساخن لاستقبال أى بلاغات، وهو 121 ويستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة بجميع المحافظات". وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع أجهزة الدولة لمتابعة محطات الصرف الصحى والتأكد من عزل المهمات الكهربائية وفصل الإنارة عند زيادة الأمطار.

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