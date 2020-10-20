إنفوجراف .. صلاح حسب الله قاهر الإخوان ولسان النواب للرد على الشائعات

أصدر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرارا بتعيين الدكتور صلاح حسب الله متحدثا رسميا باسم البرلمان، وذلك للرد على الانتقادات التى توجه للمجلس وضبط الأداء الإعلامى الخاص.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن حسب الله، الذى قهر جماعة الإخوان ويعد لسان النواب للرد على الشائعات.

وقد تقلد حسب الله منصب نائب رئيس حزب المؤتمر، وشغل منصب وكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثانى، وكان له الكثير من الإسهامات المتميزة على مدار مسيرته المهنية.

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