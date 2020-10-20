بعد تعيين رامى جلال بالشيوخ.. العقبى مستشارا لوزيرة التخطيط لشؤون الإعلام

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدار القرار الجمهورى رقم 590 لسنة 2020، بتعيين 100 عضو فى مجلس الشيوخ، من بينهم مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.

وخلال حفل أقامته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للاحتفال بتعيين رامى جلال، بمجلس الشيوخ قالت: "اختيارات القيادة السياسية تعكس مدى جدية الدولة المصرية فى ملف تمكين الشباب وإتاحة المزيد من الفرص لهم ليتصدروا المشهد ويشغلوا مواقع صنع القرار، بما يصب فى إتجاه تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".

من جانبه قال رامى جلال: "يشرفنى أن أشهد عملية تسليم وتسلم منصب المستشار الإعلامى، ويسعدنى أن يتولى المنصب أحد الزملاء الأعزاء".

وأضاف جلال أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوصفها الوزارة المسؤولة عن عملية التخطيط كان لا بد أن تتفاعل سريعًا مع الأحداث، وتضمن انتقالًا سلسًا وسهلًا للسلطات، بما يحافظ على استمرار سير العمل دون تأثر.

وتابع: "نجحنا فى الفترة السابقة، كما وعدنا، فى خلق، وتفعيل، وصيانة، وإدامة صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المصرية، وخصوصًا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك عبر بناء استراتيجية إعلامية عامة للوزارة، اعتمدت على المنهج العلمى المُنظم".

من جانبه تقدم الدكتور محمد العقبى، بالشكر للدكتورة هالة السعيد، على ثقتها، مشيدًا برقى عملية التسليم والتسلم، والتى تؤكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ستدعم مساحة كبيرة من الإبداع والعمل والتعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكد العقبى، على أهمية عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة، متمنيًا أن يسهم فى إحداث إضافة للمكان بالتعاون مع فريق العمل الإعلامى بالوزارة للبناء على ما وصل إليه الملف الإعلامى، بما يليق بحجم وأهمية الوزارة.

يُشار إلى أن رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حصل على بكالوريوس العلوم، وكذلك ليسانس الآداب، من جامعة الإسكندرية، وحصل على برنامج القيادة المتميزة من كينجزكوليدج لندن، ودبلوم الإدارة العامة من جامعة تشيللى، وماجستير فى صناعة الصورة الذهنية من جامعة الإسكندرية، وهو مدرس مساعد بكلية الآداب.

وقدم جلال، الاستشارات السياسية والإعلامية لعدد من الحكومات والمؤسسات المصرية والأجنبية، كما مثل مصر فى وفود رسمية فى أكثر من محفل دولى، منها المنتدى السياسى رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لثلاثة أعوام متتالية، والقمة العالمية للحكومات بإمارة دبى الإماراتية لدورتين، كما ترأس الوفد المصرى المرسل للتدريب فى العاصمة البريطانية لندن بغرض الإعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

اختير فى عام 2014، مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا، ومديرًا للمكتب الإعلامى، للاتحاد المدنى الديموقراطى، والذى ضم حينذاك أطيافًا متعددة من التيار المدنى المصرى، كما اختير كذلك من قِبل مؤسسة الأزهر الشريف، عام 2015، ممثلاً عن الشباب، عضوًا فى لجنة صياغة وثيقة آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الدينى.

حصل على العديد من الدورات المتقدمة من الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والجامعة الأمريكية، ومراكز تطوير القدرات بالجامعات، والمعهد القومى للإدارة.

بجانب الجامعات المصرية، قدم محاضراته لعدة جهات مثل البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب، وأكاديمية أخبار اليوم للتدريب، كما كتب لأكثر من صحيفة مصرية وعربية.

ويشار إلى أن الدكتور محمد العقبى، حصل عام 2015 على درجة الدكتوراة، وعمل مدرسًا بكلية الآداب جامعة حلوان، وشارك فى إعداد عددًا من الدراسات والبحوث لعددٍ من الجهات الدولية والمحليه، كما قدم مجموعة من الأبحاث العلمية المتميزة التى تمت مناقشتها فى عدد من المؤتمرات العلمية.

ظل العقبى محافظًا على مساره العلمى والبحثى بشكل متوازى مع العمل الإعلامى الذى بدأه من خلال العمل بالصحافة فى عدة صحف مصرية وعربية، وتوجه بعدها إلى صناعة المحتوى والإعدادى التليفزيونى لعدد من البرامج فى الفضائيات المصرية والعربية، لينتقل بعدها إلى تجربة التقديم التليفزيونى عبر التغطيات الإخبارية فى قنوات روتانا مصرية.

ثم تولى مسؤولية تقديم برنامج أسبوعى بعنوان "آخر الأسبوع"، ثم برنامج التوك شو الرئيسى بالقناة بعنوان: "م الآخر"، كما حصل على عدة دورات فى المجال الإعلامى، آخرها دورة الإعلام الفعال للمتحدثين الرسميين بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب للقيادة.

عمل العقبى، متحدثًأ رسميًا ومستشارًا إعلاميًا لوزارة التضامن الاجتماعى لثلاث سنوات متتالية، شارك خلالها فى تنظيم عشرات المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، كما شارك فى اللجان النوعية، وعملية تطوير عدد من البرامج التنموية بالوزارة.