الكهرباء توضح خطوات وإجراءات نقل العداد من مكان لآخر 

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، اليوم، عبر صفحة التواصل الاجتماعي، بعض الإجراءات القانونية التى يجب على مستهلك الكهرباء القيام بها في حالة ترك الوحدة المتعاقد على توصيل الكهرباء لها من خلال شركة توزيع الكهرباء والانتقال لوحدة جديدة.

وينصح الجهاز، الذي سيقوم بالانتقال من وحدته إلى وحدة أخرى ، بإتخاذ الإجراءات القانونية التالية لإخلاء مسئوليته امام شركة توزيع الكهرباء التابع لها وهى من خلال نقل التعاقد على الكهرباء إلى المستهلك الجديد

1. حضور المتعاقد الأصلي مع شركة توزيع الكهرباء إلى إدارة الكهرباء التابع لها العقار.

2.صورة من بطاقة الرقم القومى للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع إحضار الأصل للإطلاع .

2.صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3.فى حالة عدم حضور المتعاقد مع الشركة بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وصوره من بطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للاطلاع.

4. فى حاله وفاة المتعاقد الأصلي "المتنازل " يتم إحضار صوره من إعلام الورثه وتنازل موثق من الورثه مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

5.إحضار إيصال كهرباء حديث لعداد الكهرباء المركب بالوحدة.

6. يتم التوجه لادارة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار.

7. ملء استمارة طلب تغيير التعاقد على عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

8. سداد أي مستحقات سابقة لشركة توزيع الكهرباء.

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