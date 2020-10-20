مستشار الرئيس للصحة: انتشار كورونا فى مصر يختلف عن أوروبا بسبب وعى المواطنين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والأمراض المعدية، أن وضع كورونا فى مصر مختلف تماما عن ما تشهده كل من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من حيث انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هذا يعود إلى وعى المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

وقال عوض تاج الدين، فى تصريحات لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن شدة الحالات الخاصة بفيروس كورونا أصبحت أقل حدتها أقل وعددها أقل، كما أن دخول المستشفيات بسبب كورونا أصبح أقل.

وتابع، أن احتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا غير معروف، متابعا: نتمنى أن لا تأتى، إذا جاءت نتمنى أن تكون أقل من الموجة الأولى، فوضعنا الحالى مستقر ولكن لابد من المواطنين أن يحذروا ويتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الفيروس، فإذا لم نفعل ذلك، فمن الممكن أن تأتى موجة ثانية لا نعرف مدى حدتها وقوتها".

واستطرد: "الحل الأمثل تحذير المواطنين من ضرورة أتابع كافة الإجراءات الاحترازية والاستمرار فى الوقاية حتى لا تأتى موجة ثانية أو تزيد الأعداد، خاصة أننا مقبلين على الشتاء، ودخول مرحلة مدارس".