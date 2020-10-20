هيكل: تصريحاتي عن الصحافة أفرغت من سياقها .. وأدعو للقاء مع الإعلاميين لتوضيح الأمور

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا بشأن حجم متابعة الصحف أفرغت من سياقها من قبل بعض الصحفيين والإعلاميين وتم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقال هيكل، في كلمة مسجلة عبر صفحة وزارة الدولة للإعلام على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إنه صحفي في المقام الأول ويولي لمستقبل مهنة الصحافة اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن الوقوف على الوضع الراهن للصحافة هو أول طريق صناعة هذا المستقبل وليس أداة لهدمها.

وأشار إلى أن ما وقع من لغط بعد إساءة تفسير تصريحاته بشأن إحجام الشباب عن قراءة الصحف فتح الباب أمام بعض الجهات التي تهدد الأمن القومي المصري لاستغلال هذه الواقعة ضد مصر.

ودعا هيكل الصحفيين والإعلاميين لتفويت هذه الفرصة على الجهات المتربصة بمصر، والحضور إلى لقاء بمقر الوزارة غدًا الأربعاء لتقريب وجهات النظر وتوضيح الأمور بالأرقام، فضلًا عن شرح سياسات وزارة الدولة للإعلام وخططها لمستقبل الصحافة المصرية.