الاعتداء جنسيا على طفلة مصرية بألمانيا.. والقنصلية تتابع الواقعة

أكدت مصادر دبلوماسية لـ دوت الخليج أن القنصلية المصرية فى فرانكفورت تتابع واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة مصرية بألمانيا منذ عدة أيام بعد إبلاغ الأسرة، وعلى اتصال بوالد الطفلة وتقدم للأسرة الدعم والمساندة مع عدد من أبناء الجالية.

وتابعت المصادر أن القنصلية فى فرانكفورت تتابع واقعة تعرض طفلة لاعتداء جنسى فى حضانة بمدينة كوبلنس، مشيرة إلى أن والد الفتاة مصري الجنسية ووالدتها مغربية.

وأوضحت المصادر أن تحركات القنصلية تأتي في إطار ضمان معاقبة مرتكبى الواقعة، حيث إن الواقعة أحدثت جدلا كبيرًا فى البلاد بسبب تكرارها مع عدد كبير من الأطفال فى نفس دار الحضانة.