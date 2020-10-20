إنفوجراف.. مصر في المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنافسية الرقمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف تناول فيه تصنيف التنافسية الرقمية والذي نُشر ضمن تقرير "الصاعد الرقمي" الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية في سبتمبر 2020.

وقد جاءت مصر في المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والجزائر، بمجموع نقاط 114 نقطة، خلال الفترة (2017-2019)، كما حصلت على 29 نقطة في محور "النظام البيئي الرقمي"، و85 نقطة في محور "الثقافة الرقمية".

وكذلك سلط التقرير الضوء على أبرز إنجازات مصر في مجال التنافسية الرقمية؛ حيث أعلنت الحكومة في 2018 عن إنشاء "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، لتصبح مركزًا إقليميًّا للابتكار والتطوير العلمي.

وفي 2019 أصبحت مدينة بورسعيد أول مدينة رقمية في مصر، وكذلك تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام الضريبي، ووضع إطار تشريعي قوي يكفل حوكمة التجارة الإلكترونية، وأمن البيانات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما أعلنت الحكومة عن رغبتها في بناء 4000 مركز شباب في مختلف أنحاء الجمهورية؛ لتطوير القدرات البشرية حول التحول الرقمي.

ويستند التقرير إلى بيانات تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث يتضمن "الصاعد الرقمي" 140 دولة تم تصنيفها إلى 9 مجموعات هي: (مجموعة الدول السبع، مجموعة العشرين، منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، منطقة أوراسيا، منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية، منطقة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منطقة جنوب آسيا، منطقة إفريقيا جنوب الصحراء).