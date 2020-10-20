الخارجية: مصر تدعم الحكومة العراقية في مواجهة كافة صور الإرهاب

أعرب أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.

وعبر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أكثر من مناسبة أنه لا بد من تواصل الحرب على الإرهاب حتى إلحاق هزيمة نهائية به، مشددا على أن التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية فى الداخل وفى المنطقة.

وتابع بأن: الاستقرار الإقليمي على المحك.. وجاءت إلى العراق فى هذه الظروف التى تخلق تحديا.