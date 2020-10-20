كيفية تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الجولة الأولى للبرلمان

يواصل المصريون فى الخارج بـ 124 دولة أجنبية، والمسجلين فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، لليوم الثانى والأخير، طباعة بطاقات الاقتراع، بحسب الجدول الزمنى الذى أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض.





وتنطلق غد الأربعاء الانتخابات البرلمانية بالخارج حيث يدلى المصريون فى الخارج بأصواتهم فى المرحلة الأولى بدءا من الغد الأربعاء، ولمدة 3 أيام حتى الجمعة من هذا الأسبوع من التاسعة صباحا عبر البريد السريع.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يسمح للناخبين، الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين.

ويدخل الناخب المتواجد فى الخارج على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصريين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل إقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساوى لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

ويضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.