فيديو.. تاج الدين: وضع فيروس كورونا فى مصر مستقر.. كرم من ربنا

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه يتمنى عدم دخول مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا، متابعًا: "وضعنا الحالى مستقر وأحسن، ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية عشان متجيش موجة تانية".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فرص العدوى بالفيروس تزيد فى الشتاء، داعيًا إلى ضرورة تهوية الأماكن بشكل جيد حتى لا تنتشر الفيروس.

وتابع: "لن يحدث الوصول لزيرو حالات لأن معنى الوصول لرقم صفر أن يكون الفيروس انتهى".