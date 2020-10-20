صور.. وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية السويدى للتعليم الفنى

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، احتفالية أكاديمية السويدى للتعليم الفنى، بتخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والبالغ عددهم 220 طالبا، وتكريم أوائل الطلاب.





جاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس أمناء والرئيس التنفيذى لشركة السويدى إلكتريك، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وسفيرة فنلندا فى مصر لورا كانسيكاس ديبرايز.

وصرحت القباج، فى كلمتها خلال الاحتفالية، بأن الوزارة انطلقت لمرحلة جديدة فى برامجها ترتكز على الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادى والتوسع فى تعزيز الإنتاج المحلى بل وتشجيع التصدير للخارج وهى الاستراتيجية التى تستهدف القيادة السياسية تحقيقها فى إطار رؤية "مصر 2030".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تؤمن إيمانا صادقا بأن الشراكة مع القطاع الخاص وتبنى قيمه فى التنمية ضرورة من أجل تحقيق إنجازات تنموية حقيقية، مثل التركيز على النتائج والتحفيز والمساءلة، ورضا العملاء هو بالفعل أمر ضرورى من أجل تنمية الوطن.

وأشارت إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف تقديم العديد من الخدمات بهدف التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والشباب، ومن بينها تمويل برامج التدريب والتعليم الفنى من أجل توفير فرص عمل ومستقبل أفضل لشباب مصر.

وقالت الوزيرة، إن بنك ناصر وقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدى الفنية، بهدف تمويل المصروفات الدراسية لطلاب الأكاديمية والذى يأتى فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى وإكساب الخريجين المهارات التى يتطلبها سوق العمل.

وتوجهت بالتهنئة للمهندس أحمد السويدى، والخريجين الجدد، مؤكدة دعم وزارة التضامن الاجتماعى، لكل خطوة تساهم فى تطوير التعليم الفنى من أجل رفعة الصناعة فى مصر.

ومن جانبه، صرح السويدى، بأن مجموعة السويدى إلكتريك تهتم بتقديم قيمة مضافة للمجتمع، من خلال تأسيس أكاديمية السويدى للتعليم الفنى عام 2011 لتقدم نموذجا تعليميا مزدوجا يتبع المعايير الألمانية والفنلندية، ويربط بين الجزء النظرى ومواكبة الاحتياجات العملية للسوق المحلى والدولى.