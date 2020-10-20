 مصر للطيران تسير غدًا الأربعاء ٣٤ رحلة جوية لنقل 3300راكب 

تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء ٢١ أكتوبر ٣٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، نيويورك، بيروت، بغداد، الشارقة، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، و٤ رحلات إلى جدة، و ثلاث رحلات جوية إلي دبي و رحلتين الي كل من أبوظبي، اسطنبول، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين الي كل من شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان و ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٣٠٠ راكب.

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